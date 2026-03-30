Първо в света лечение с моноклонални антитела срещу хепатит D бе приложено в Пекин

В пекинска болница официално започна първото в света иновативно лечение на вируса на хепатит D с моноклонални антитела. Това бележи важен пробив в глобалната терапия на вирусните хепатити, съобщи КМГ.

Лекарството Libevitug е разработено от екип на университета „Цинхуа" и базираната в Пекин биофармацевтична компания Huahui Health. То е първото в света одобрено лечение с моноклонални антитела за вирусен хепатит и запълва дългогодишна празнина в терапията на една от най-тежките форми на заболяването.

От над 254 милиона носители на хроничен хепатит B в света, около 5% са коинфектирани и с вируса на хепатит D. Libevitug действа, като блокира навлизането на вирусите на хепатит B и D в чернодробните клетки. Клиничните изпитвания на лекарството започват през 2018 г.