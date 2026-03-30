Над 7,3 милиона е броят на доброволните донори на органи в Китай

Повече от 7,33 милиона души в Китай са се регистрирали като доброволни донори на органи, съобщиха от Китайския център за управление на донорството, съобщи КМГ.

До момента в страната са регистрирани над 65 000 случая на донорство след настъпване на циркулаторна смърт. Това е помогнало за спасяването на живота на над 200 000 пациенти с органна недостатъчност и за възстановяване на зрението на повече от 100 000 души.

Същевременно са осъществени и над 69 000 дарения на цялото тяло. Китай стартира пилотни програми за посмъртно донорство на органи през 2010 г., които бяха разширени в национален мащаб през 2013 г.