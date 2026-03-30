КМГ: В Шанхай започна изграждането на мащабна платформа за морски изследвания

В Шанхай започна строителството на плаващо изследователско съоръжение за дълбоководни проучвания. То е част от ключовите национални инфраструктурни проекти в науката и ще подпомага изследванията в областта на морската техника, ресурсите и морските науки.

Лабораториите ще обхващат изследвания на морски бедствия, метеорологични наблюдения и изучаване на подводната физическа среда. Съоръжението се изгражда от университета „Дзяотун" и се очаква да бъде завършено до 2030 г. Платформата ще позволява дългосрочно присъствие в зони за дълбоководни мисии и ще подпомага целогодишни научни наблюдения и инженерни изпитвания. Тя ще може да бъде бързо мобилизирана и разгръщана при необходимост.

Очаква се съоръжението да допринесе за разкриване на сезонните закономерности в развитието на морските екосистеми, да подпомогне изследванията върху произхода и еволюцията на живота и да подобри точността на прогнозите за тайфуни.