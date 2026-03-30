Влизат в сила летните часове за тишина в Гърция, глоби и затвор за нарушителите

Бойка Атанасова, Атина

5216
От утре, 1 април, Гърция преминава към летния график за обществено спокойствие, който налага строги ограничения за шума през деня и нощта. Според разпоредбите на гръцката полиция, летният сезон продължава до 30 септември, като целта е осигуряване на спокойствие на гражданите и туристите в горещите месеци.

Задължителните часове за тишина са от 15:00 часа до 17:30 часа и от 23:00 часа до 07:00 часа сутринта.През тези интервали са строго забранени всякакви дейности, генериращи шум, включително ремонтни дейности, използване на шумни домакински уреди, силна музика и викове. Собствениците на домашни любимци също са длъжни да осигурят тишина, а търговските обекти трябва да преустановят дейности, които смущават околните.

Гръцките власти предупреждават, че контролът ще бъде засилен, особено в туристическите зони. Нарушителите са заплашени от сериозни санкции, като законът предвижда както парични глоби от около 500 евро, така и лишаване от свобода до 5 месеца при системно неспазване на реда.

