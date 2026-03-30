Българинът, нахлул гол при ученички на ферибот за Крит, влиза за седми път в психиатрична клиника

Университетската болница PAGNI в Крит отново прие в специализираното си отделение 45-годишния български гражданин, който нахлу гол в каютата на три непълнолетни момичета по време на плаване от Пирея за остров Крит. След ареста му от пристанищните власти, мъжът е бил пренасочен за доброволна хоспитализация, като лекарите оценяват състоянието му като критично от психиатрична гледна точка.

Това е неговото седмо постъпване в психиатрична клиника. Въпреки тежката си история и системни рецидиви, мъжът е живял в Ираклион под единствените грижи на възрастната си майка. Специалистите в клиниката посочват, че при подобни диагнози прекъсването на медикаментозното лечение често води до остри психотични епизоди, какъвто вероятно е провокирал и нахлуването му в каютата на трите непълнолетни момичета.

Докато лекарите в Ираклион се борят за стабилизирането на пациента, прокуратурата очаква официалното медицинско заключение. То ще определи дали 45-годишният мъж ще остане за принудително лечение под съдебен надзор или ще бъде изправен пред съда, ако експертизата докаже, че е съзнавал действията си.