Гърция затяга контрола върху кеша и легализира облагането на криптовалутите

Министерството на националната икономика и финансите на Гърция внесе за обществено обсъждане мащабен законопроект, който предвижда значителни облекчения за бизнеса и гражданите, но и затягане на контрола върху сивата икономика чрез нови рестрикции за кешовите разплащания и дигиталните активи.

Една от промените е драстичното намаляване на санкциите за закъснели декларации за ДДС или данък, когато те са с нулева стойност. Досега административните пропуски без финансово отражение върху хазната се наказваха строго. Новата разпоредба цели да направи глобите символични и пропорционални на нарушението. Предвижда се разпоредба със задна дата (от април 2024 г.), според която вече наложени глоби от 250 или 500 евро за такива нарушения могат да бъдат заличени или компенсирани.

От 2027 г. влиза в сила иновативната схема M.I.D.A. (Digital Registry of Buildings and Land), която предвижда пълно или частично освобождаване от имотния данък (ENFIA) в 12 720 малки населени места и обезлюдяващи се региони, за да се стимулира завръщането на жителите там.

За първи път Гърция въвежда всеобхватна правна рамка за криптовалутите. Те вече ще се третират като инвестиционни продукти, като се въвеждат ясни правила за облагане на печалбите и засилен мониторинг върху доставчиците на услуги за дигитални активи. Целта е пълна прозрачност и предотвратяване на прането на пари. Според новата рамка се налага 15 процента плосък данък върху капиталовата печалба от продажба на криптовалути за физически лица и 22 процента корпоративен данък за фирмите, занимаващи се с търговия на дигитални активи.

Законопроектът потвърждава твърдия курс на правителството срещу плащанията в брой. Таванът за кешови трансакции остава 500 евро, като всяка сума над този лимит задължително трябва да преминава по банков път. За нарушителите са предвидени строги санкции, които ще се налагат автоматично при проверка.

Търговците на открити пазари също попадат в обхвата на реформите. Предвидени са административни облекчения и по-гъвкави правила за работа, които да намалят бюрократичната тежест върху дребния бизнес и да стимулират местната търговия.

Очаква се законопроектът да бъде гласуван в парламента до седмици, след като приключи периодът на обществени консултации.