Израел: Ударихме заводи за ракети земя-въздух в Техеран

Израелската армия обяви, че в продължение на два дни е нанесла удари по около 40 производствени обекта за оръжия в Техеран, сред тях производствена линия за ракети земя-въздух с голям обсег, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„По време на вълни от въздушни удари през последните два дни в Техеран бяха атакувани около 40 производствени и изследователски съоръжения за оръжия“, заяви армията в съобщение, повече от месец след началото на войната в Близкия изток.

Целите, атакувани от израелската авиация, включват „обект, използван за сглобяване на ракети земя-въздух с голям обсег“, обект за сглобяване на компоненти за „противотанкови ракети и малки противовъздушни ракети“, както и обект за производство и изпитания на „двигатели за балистични ракети“.

В момента Израел нанася удари в Бейрут срещу инфраструктурата на ислямисткото движение „Хизбула“, съюзник на иранския режим, според друго комюнике на израелските въоръжени сили.

От 28 февруари в Близкия изток се води война, започнала със съвместни удари на САЩ и Израел по Иран, на които Техеран отговаря с ракетни удари и изстрелване на дронове срещу Израел и няколко държави в региона, припомня АФП.

По-рано днес израелската армия съобщи, че Иран е нанесъл няколко серии ракетни удари по територията на Израел. От територията на Йемен също е бил нанесен удар, за втори път от началото на военните действия. Два безпилотни летателни апарата са били прехванати по-рано днес, отбелязва Ройтерс.

Йеменските хуси се включиха във войната в събота, като изстреляха ракети по Израел.