Тридесет души са ранени след катастрофа в Истанбул, полицай беше обявен за загинал, но го върнаха към живот (Видео)

Тридесет души бяха ранени, четирима от тях тежко, след като микробус, превозващ полицаи, се блъсна в предпазни бариери на Магистрала „Северна Мармара" в Истанбул в понеделник сутринта при силен дъжд, съобщиха от Канцеларията на губернатора на Истанбул.

По-късно от областната управа уточниха, че полицай, който първоначално е бил обявен за загинал, е бил върнат към живот след продължителна сърдечно-белодробна реанимация в болницата. Според изявлението, по време на транспортирането и в лечебното заведение е проведена продължителна реанимация, като в последния етап сърцето на служителя е започнало отново да бие.

В съобщението се казва още, че при инцидента са пострадали 30 души, четирима от които са в тежко състояние, а лечението им продължава в болниците, където са настанени.

В по-ранна информация властите съобщиха, че един полицай е загинал, а 16 други са ранени, след като служебният микробус се е ударил в бариери.

Катастрофата е станала около 9:00 ч. местно време при връзката Башакшехир – Хабиплер на магистралата. По данни на властите превозното средство е изгубило контрол върху мократа настилка и се е блъснало в крайпътните заграждения по време на проливния дъжд, пише turkiyetoday.

Пострадалите полицаи са били транспортирани до близки болници, където са получили медицинска помощ