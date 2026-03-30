ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Иран възстанови електроснабдяването в Техеран и съседна провинция

Неотдавна президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по електроцентралите в Иран Снимка: Pixabay

Електроснабдяването е възстановено в Техеран и съседна провинция, каза зам.-министърът на енергетиката Мостафа Раджаби-Машади, след като ден по-рано беше съобщил за прекъсвания на електроснабдяването след атаки срещу енергийната инфраструктура, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Цялата национална енергийна мрежа на Иран е стабилна, проблемите са решени и в Техеран, и в Алборз", заяви по държавната телевизия.

Неотдавна президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по електроцентралите в Иран, ако Техеран не отвори стратегическия Ормузки проток. Ултиматумът беше отлаган няколко пъти, отбелязва АФП.

 

Неотдавна президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да нанесе удари по електроцентралите в Иран Снимка: Pixabay

