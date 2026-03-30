Лидерът на румънските социалдемократи не изключва предсрочни парламентарни избори, направи паралел с България

Лидерът на румънската Социалдемократическа партия (СДП) и председател на долната камара на парламента Сорин Гриндяну не изключва предсрочни избори в Румъния, каза той на събитие в Браила, цитиран от Диджи24.

На 20 април представителите на СДП трябва да решат дали ще останат в коалиционното правителство заедно с Национално-либералната партия (НЛП) на премиера Илие Боложан и партиите Съюз за спасение на Румъния (ССР) и Демократичен съюз на унгарците в Румъния (ДСУР).

„Винаги има такъв сценарий, когато има смяна на правителството. В Румъния е по-трудно да се постигне заради конституционните разпоредби“, подчерта Гриндяну.

По думите му политическата стабилност трябва да бъде съпътствана от просперитет. В тази връзка Сорин Гриндяну направи паралел с България.

„Стабилност само заради стабилност, без просперитет, няма смисъл. Видях в България например, че през последните три-четири години имаше осем или девет кръга предсрочни избори. Рейтингът на страната е по-добър от този на Румъния днес и не можете да ми кажете, че осем или девет кръга избори са означавали политическа стабилност. Политическата стабилност е добра, само когато носи просперитет“, обясни лидерът на СДП.

Той очерта три възможни сценария за гласуването на 20 април – Социалдемократическата партия да остане в правителството в сегашния му вид, да премине в опозиция или да има реконфигурация в коалицията.

Запитан какво има предвид, Гриндяну намекна, че социалдемократите ще поискат както смяна на министър-председателя, така и промени по отношение на Съюз за спасение на Румъния.

„Между СДП и ССР съществува неприятелска история от десет години, от създаването им“, сподели Сорин Гриндяну.

На този фон ново социологическо проучване на агенция КУРС, цитирано от местните медии, показва, че СДП би била втора политическа сила с 24 процента от гласовете, ако предсрочните парламентарни избори бяха тази неделя. На първо място отново се нарежда националистическият Алианс за обединение на румънците с 33 на сто, но крайнодясната партия бележи спад с пет пункта в сравнение с друго проучване от началото на март. Национално-либералната партия е трета с 16 процента, следвана от Съюз за спасение на Румъния с 9 на сто, Демократичен съюз на унгарците в Румъния с 5 процента, SOS Румъния с 4 на сто и Партията на младите хора (ПОТ).

Данните показват още, че според осем от десет румънци страната върви в грешна посока, а най-голямо е недоволството от начина, по който правителството се справя с кризата с горивата. Близо 90 процента от анкетираните не са доволни от реакцията на властите.