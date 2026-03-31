В Канада има около 1000 членове на Революционната гвардия на Иран

Опозиционери и експерти предупреждават за потенциална заплаха за сигурността на САЩ и техните съюзници на фона на споровете около канадската имиграционна политика

Експерти и политици предупредиха за възможността в Канада да се намират до хиляда лица, за които се подозира, че са свързани с Иранската революционна гвардия и те могат да са непосредствена заплаха за сигурността на САЩ и техните партньори, според вестник „Ню Йорк Пост".

Депутатката от канадската опозиция и министър на имиграцията в сянка, Мишел Римбъл Гарнър, заяви, че либералното правителство не полага достатъчно усилия за разрешаване на проблема: „Това е голям проблем, който не засяга само Канада, а и нашите съюзници и партньори в областта на сигурността." Гарнър посочи, че лица, свързани с иранския режим, се възползват от либералната миграционна политика на Канада, за да влязат в страната, след което подават молби за убежище, което прави евентуалното им експулсиране изключително трудно.

Джо Адам Джордж от изследователския център „Близкоизточен форум" във Филаделфия заяви, че основната стратегическа цел на Иран остава САЩ, а не Канада, като посочи, че Техеран счита Вашингтон за „големия сатана", а Израел – за „малкия сатана".

Той добави, че Ислямската република е известна с това, че разполага със спящи клетки по целия свят, и вероятно е издала оперативен сигнал за тяхното активиране след избухването на войната със САЩ и Израел, въз основа на шифровано съобщение, прихванато от американските служби.

Тези предупреждения дойдоха след инцидент със стрелба, насочен срещу американското консулство в Торонто на 10 март, когато двама въоръжени мъже откриха огън по укрепения комплекс, без да има пострадали, като все още не е ясно дали заподозрените са свързани с иранския режим.

Професорът по политически науки в Кралския военен колеж и Университета Куинс, Кристиан Лобрехт, заяви, че Канада може да понесе част от отговорността, ако някой от имигрантите, пребиваващи в страната, извърши терористична атака в САЩ, като добави, че страната се представя като фар на правата на човека, но позволява влизането на хора с кърваво минало.

Според Канадската агенция за гранични услуги правителството е идентифицирало 32 високопоставени ирански длъжностни лица, пребиваващи в страната, които са класифицирани като потенциални кандидати за депортиране. Сред имената, които се споменават, са: Аббас Амиди, заместник-генерален директор в иранското Министерство на промишлеността, мините и търговията, срещу когото в момента тече процедура по депортиране. Афшин Бернон, бивш генерален директор в иранското министерство на пътищата, на когото е било позволено да остане, след като имиграционната служба е отхвърлила молбата за депортирането му през 2025 г. И Саид Салман Самани, бивш говорител на иранското министерство на вътрешните работи, срещу когото е издадена заповед за депортиране, която все още не е изпълнена. Меджид Иранменш, бивш служител в президентската администрация по въпросите на науката и технологиите, който все още е в страната, въпреки издаденото решение за депортиране. И Сина Ардишир Лариджани, племенник на иранския политик Али Лариджани, който според ирански опозиционни доклади работи като мениджър по финансиране на недвижими имоти в Кралската банка на Канада във Ванкувър.

През 2022 г. Канада наложи забрана за влизане на ирански служители след смъртта на Махса Амини след нейното задържане в Иран, а през 2024 г. разшири забраната, като включи в нея служители, които са работили в режима от 2003 г. насам.

Въпреки това вестник „Торонто Стар" съобщи, че досега е бил депортиран само един ирански служител.

Когато беше попитана за присъствието на някои ирански личности в страната, Канадската агенция за гранични услуги отказа да потвърди или отрече информацията, като подчерта, че данните за имиграцията и граничните пунктове се считат за лична информация, защитена от Закона за защита на личните данни.

От друга страна, канадският министър на обществената безопасност Гари Анадасангари заяви миналата седмица, че цитираните цифри за присъствието на членове на Революционната гвардия в Канада не са потвърдени.

Канадското министерство на имиграцията, бежанците и гражданството обяви, че до 5 март е анулирало около 239 визи, свързани с потенциални ирански длъжностни лица.