ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Дамаск: Сирийски бази близо до границата с Ирак бяха нападнати с дронове

Военен дрон /илюстративна/ Снимка: Снимка: X/@IranObserver0

Сирийската армия съобщи, че в ранните часове на днешния ден няколко нейни бази, разположени в източната част на Сирия, близо до границата с Ирак, са станали обект на "мащабно нападение" с дронове, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Дамаск се опитва да остане настрани от регионалната война, която навлезе в своя втори месец, но съобщи за няколко инцидента на своя територия.

В съобщение армията посочи, че "мащабно нападение с дронове е било извършено срещу няколко военни бази близо до иракската граница".

"Нашите части успяха да отблъснат и свалят повечето дронове", добави армията, която "разглежда вариантите си" за ответни действия и "ще предотврати всяка агресия срещу сирийската територия".

Вчера Сирия обяви, че е отблъснала атака с безпилотни средства, идващи от Ирак, срещу американската база Касрак в североизточната част на Сирия.

"Държим Ирак отговорен и го призоваваме да предотврати повторението на атаки, които заплашват нашата стабилност“, заяви сирийският заместник-министър на отбраната Сипан Хамо.

В събота армията обяви, че е отблъснала подобна атака от Ирак, насочена срещу базата Ат Танф, разположена в югоизточната част на Сирия, в която преди бяха разположени американски сили.

На 24 март тя съобщи, че друга нейна база в североизточната част е била мишена на ракети, изстреляни от Ирак.

Ирак беше въвлечен във войната, която започна на 28 февруари с американско-израелската офанзива срещу Иран и която оттогава обхвана голяма част от Близкия изток. Сирийският президент Ахмед аш Шараа заяви, че полага усилия да задържи страната си, преживяла наскоро дълъг граждански конфликт, настрани от военните действия.

Военен дрон /илюстративна/

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

