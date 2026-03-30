Котарак изчезна по време на полет между Кипър и Гъ...

Виктор Орбан: Ограничаването на достъпа до Божи гроб е неприемливо

Виктор Орбан КАДЪР: Екс@PM_ViktorOrban

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че не бива войната да лишава вярващите от достъп до светите места в Йерусалим, предаде унгарската новинарска агенция МТИ, цитирана от БТА.

"Не трябва да позволим войната да изгони последователите на която и да е религия от нашия общ свят град – Йерусалим", написа Орбан в социалната мрежа Екс.

На 29 март израелската полиция не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма "Възкресение Христово" .

Орбан определи случилото се като "болезнено". "Това е неприемливо за нас като християни, дори като се вземат предвид военната обстановка и общите мерки за сигурност", добави Орбан. По думите му войната не трябва да се превръща в причина за ограничаване на религиозната свобода в града, свещен за много вероизповедания.

Четете още

Още от Свят

Здраве

Български Фермер

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)