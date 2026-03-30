Сърбия си е осигурила внос на газ от Русия за още три месеца

Сърбия си е осигурила внос на природен газ от Русия през следващите три месеца след телефонен разговор на сръбския президент Александър Вучич с руския му колега Владимир Путин. Това съобщи самият Вучич днес, цитиран от Ройтерс и БТА.

Договорът за доставка на руски газ изтича в края на март.

В средата на февруари Ненад Попович, сръбският министър без портфейл, отговарящ за международното икономическо сътрудничество, заяви пред ТАНЮГ, че е провел в Русия разговор с министъра на икономиката на Руската федерация Максим Решетников и е получил потвърждение, че Сърбия ще има най-благоприятна цена на газа и достатъчни количества газ до края на 2026 година.

Очакванията на сръбските власти тогава бяха договорът да бъде удължен с 6 месеца.