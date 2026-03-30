Израел осигури достъп до храма на Божи гроб в Йерусалим след международния натиск

Латинският патриарх кардинал Пиербатиста Пицабала кадър: youtube

Израел смекчи позицията си след международния натиск да осигури достъп до храма "Възкресение Христово" в Йерусалим, предаде италианската новинарска агенция АНСА, цитирана от БТА. 

На 29 март израелската полиция не позволи на латинския патриарх в Йерусалим Пиербатиста Пицабала да отслужи литургия за католическата Цветница в храма.

Италианската министър-председателка Джорджа Мелони определи инцидента на Цветница като "обида не само за вярващите, но и за всяка общност, която зачита религиозната свобода". От своя страна, външният министър Антонио Таяни извика за консултации посланика на Израел в Рим във връзка със случая.

Първоначално израелските власти аргументираха действията си със "съображения за сигурност" на фона на конфликта с Иран. Израелската позиция обаче предизвика международно възмущение. Впоследствие премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Пицабала "незабавно ще получи пълен достъп" до храма на Божи гроб – едно от най-важните свещени места за християнството.

 

