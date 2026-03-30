Иран: Няма преки разговори със САЩ, контактите ни са само чрез посредници

Иран е не е водил преки преговори със Съединените щати, като подчерта, че последните контакти са се ограничили до обмен на послания чрез посредници.

Говорителят на външното министерство Есмаил Багаеи съобщи, че чрез медиатори са били предадени сигнали за желание от страна на Вашингтон за започване на преговори, но до директни разговори не се е стигнало.

„До този момент не сме провеждали никакви преки преговори със Съединените щати. Това, което е обсъждано, са послания, получени чрез посредници, които показват желание на САЩ за диалог", заяви Багаеи, цитиран от агенция Tasnim.

Той постави под съмнение и достоверността на американските твърдения за дипломатически усилия за прекратяване на конфликта с Иран.

„Не знам колко хора в Съединените щати приемат сериозно твърденията за американска дипломация. Нашата позиция е ясна, за разлика от другата страна, която постоянно я променя", добави той.

По думите му Иран поддържа последователна линия от самото начало и е напълно наясно с рамката, която определя подхода му, като определи получените предложения като „прекомерни и нереалистични".

Багаеи уточни още, че срещите, организирани в Пакистан, са били „независими" и че Иран не е участвал в тях.

„Добре е, че държавите в региона проявяват интерес към прекратяване на войната, но трябва ясно да разберат кой я започна", подчерта той.

Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви в неделя, че Исламабад би бил „поласкан" да бъде домакин на преговори между САЩ и Иран в рамките на по-широки посреднически усилия. Страната е била домакин и на среща на външните министри в четиристранен формат като част от тези инициативи.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп също насърчи дипломатическите усилия, като отбеляза, че посредници, включително Пакистан, Турция и Египет, участват в непреки контакти между Вашингтон и Техеран. Въпреки ескалацията той заяви, че непреките разговори чрез пакистански посредници напредват и допълни: „Споразумение може да бъде постигнато сравнително бързо."

Напрежението в региона остава високо, след като на 28 февруари Израел и Съединените щати започнаха офанзива срещу Иран, при която по последни данни са загинали над 1340 души, включително и тогавашният върховен лидер Али Хаменей.

В отговор Иран предприе удари с дронове и ракети срещу цели в Израел, Йордания, Ирак и държави от Персийския залив, където са разположени американски военни активи. Атаките доведоха до жертви, щети по инфраструктурата и сериозни сътресения на глобалните пазари и авиацията.