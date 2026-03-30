Зеленски: Съюзниците на Украйна поискаха да намалим ударите си по руския петролен сектор

Някои от съюзниците на Украйна са изпратили "сигнали" на Киев да намали ударите си с голям обсег по руския петролен сектор, заяви президентът Володимир Зеленски, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В разговор с репортери в Уотсап той добави, че Украйна е готова да действа реципрочно, ако Русия спре да атакува украинската енергийна система, и че Киев е отворен за прекратяване на огъня в източните райнои.

Също така Зеленски обърна внимание на споразуменията в Близкия изток, които определи като исторически, предаде Укринформ.

За договореностите за 10-годишно сътрудничество в областта на отбраната със Саудитска Арабия и Катар Зеленски посочи, че Украйна никога досега не е имала подобни споразумения в този регион.

"Вярвам, че това са исторически споразумения. Договорихме се за стратегическо сътрудничество в областта на военните технологии и други области. Говорим за десетгодишни споразумения", отбеляза Зеленски. Той отбеляза, че това включва взаимно сътрудничество. Украйна е особено заинтересована от защитата срещу балистични заплахи.

"Изправени сме и пред предизвикателства, свързани с енергетиката, дизела и т.н. Затова, според мен, всички наши споразумения, които ще бъдат правно формализирани, са много важни за нашата държава. Украйна никога преди не е имала подобни споразумения в този регион", отбеляза президентът.

Той съобщи, че Рустем Умеров, секретар на Съвета за национална сигурност и отбрана, в момента е в Близкия изток, където ще участва в серия от срещи.

На 27 март президентът на Украйна започна обиколка в Близкия изток, по време на която посети Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и Йордания.