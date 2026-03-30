Испания затваря въздушното си пространство за самолети, свързани с войната срещу Иран

Испанското правителство разпореди затваряне на въздушното си пространство за всички самолети, свързани с военните действия на САЩ и Израел срещу Иран, съобщи в интервю вицепремиерът и министър на икономиката Карлос Куерпо, цитиран от ДПА.

По думите му мярката е част от решението на Мадрид да не участва във войната и да не оказва подкрепа, която според испанските власти е започната едностранно и нарушава международното право, пише БТА.

Забраната обхваща не само излитания от испанска територия, но и прелитания на военни самолети, излитащи от бази във Великобритания и Франция, съобщиха в. "Паис" и агенция Европа прес, позовавайки се на правителството на премиера Педро Санчес.

Мадрид е сред най-острите критици в Европа на военната операция на САЩ и Израел в Иран. Малко след началото на конфликта Санчес забрани на САЩ да използват военните бази Рота и Морон за операции срещу Иран.

Двете бази, разположени в южната автономна област Андалусия, се използват съвместно от Испания и САЩ от десетилетия.