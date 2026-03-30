Гъст дим се издига от рафинерия в израелския град Хайфа (Видео)

Дим беше забелязан да се издига от нефтопреработвателния комплекс в северния израелски град Хайфа след ответни удари от страна на Иран и „Хизбула", съобщават израелски медии и публикации в социалните мрежи.

Разпространени видеозаписи показват гъст дим над района на рафинерията, като към момента няма официална информация за мащаба на нанесените щети. Не е ясно дали обектът е бил директно поразен от ракета или е засегнат от отломки вследствие на прехващане от противовъздушната отбрана, съобщава turkiyetoday.

Според публикация на вестник „Йедиот Ахронот", сирени за въздушна тревога са прозвучали в северен Израел, включително в Хайфа, Галилея и района на Тиберия, след серията ответни удари.

Израелската телевизия Канал 12 съобщава, че фрагменти от ракети и снаряди, изстреляни от Иран и Ливан, са паднали на най-малко десет места в Хайфа, както и в северните населени места Кирят Шмона и Бинямина.

Към момента няма официална позиция от страна на Израел или Иран относно инцидента.

Израелската армия информира, че спасителни екипи са насочени към засегнатия район в северната част на страната, след постъпили сигнали за попадение. По-рано бе издадено предупреждение за възможна атака след засичане на изстрелване на ракети от територията на Иран. По данни на военните това е седмата вълна от ракетни удари, насочени към Израел от полунощ насам.

Сирени са прозвучали и в други части на северен Израел, включително Хайфа, Акра и района Крайот, след ракетен обстрел от „Хизбула" от южен Ливан. Част от ракетите са били прехванати от системите за противовъздушна отбрана, а други са паднали в открити райони.

Ескалацията идва на фона на продължаващ военен конфликт в региона. От 28 февруари Израел и Съединените щати провеждат съвместна военна операция срещу Иран, при която по данни на различни източници са загинали над 1 300 души, включително и върховният лидер Али Хаменей. В отговор Техеран извърши серия от ракетни и дронови атаки срещу цели в Израел, Ирак, Йордания и държави от Персийския залив, приютили американски военни бази.

Междувременно Израел засили въздушните удари срещу Ливан и започна сухопътна операция в южната част на страната след трансгранична атака на „Хизбула" на 2 март. Ливанските власти съобщават за над 1 100 загинали и повече от 3 300 ранени в резултат на израелските действия.

В неделя сирени за въздушна тревога прозвучаха и в централен Израел, включително в Йерусалим, след нови ракетни обстрели от Иран и Ливан. Израелските военни съобщиха, че част от ракетите са били прехванати от системите за противоракетна отбрана, без да предоставят допълнителни подробности.