ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Белгия е готова да се включи в охраната на Ормузкия проток

Николай Желязков, БТА

3216
Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

Белгия ще се включи в охраната на Ормузкия проток, съобщиха местни медии, като се позоваха на изявление на министъра на отбраната Тео Франкен. Министърът уточни, че това ще стане веднага, щом бъде възможно.

Предвижда се Белгия да се присъедини към т. нар. коалиция на желаещите за освобождаване на протока за свободно преминаване. Франкен поясни, че страната му ще взаимодесйтва с Франция и други партньори за постигането на стратегическата цел.

По неговите думи, за да може мисията да започне, първо трябва да бъде постигнато прекратяване на огъня. Свободното прекосяване на протока е от съществено значение за нашата сигурност и за икономическата стабилност, е добавил Франкен.

От началото на военните действия срещу Иран преминаването на Ормузкия проток е блокирано от иранските власти и това доведе до повишаване на цените на петрола. Протокът е основен път за износ на петрол от страните от Персийския залив.

Кораби в Ормузкия проток СНИМКА: Pixabay

