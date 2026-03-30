ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22569098 www.24chasa.bg

Котарак изчезна по време на полет между Кипър и Гърция

3236
Котка Снимка: Pixabay

Едноок мъжки котарак на име Биби изчезна по време на полет между кипърския град Ларнака и гръцката столица Атина днес, предизвиквайки спешно разследване, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“, позовавайки се на изявление на кипърското Движение на еколозите.

Според изявлението Биби е изчезнал, въпреки че е бил транспортиран в специална клетка, която е била „напълно застрахована и проверена преди разтоварването“, като са били взети „допълнителни мерки, за да се изключи всякаква възможност за бягство“. Липсата на четириногия пътник била установена при пристигането на самолета в Атина, където „в клетката, в която е имало две котки, е била намерена само една“, се посочва в изявлението, което повдига въпроси относно процедурите за безопасен превоз на животни със самолет. 

В изявлението си от Движението определят случая като „особено сериозен и тревожен“, като предупрежават, че подобни инциденти „излагат на непосредствен риск живота на животните, транспортирани на отговорност на компетентните служби и компании“.

На летищата в Ларнака и Атина вече са предприети спешни разследвания относно случая, отбелязва  „Сайпръс мейл“, цитиран от БТА. 

Инцидентът не е без прецедент, тъй като през септември 2025 г. друга котка, Мика, изчезна при подобни обстоятелства на летище Ларнака и беше открита девет дни по-късно, отбелязва „Сайпръс мейл“. 

 

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

