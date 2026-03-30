Започва ново разследване срещу Имамоглу заради негови изказвания в съда

Турската прокуратура обяви, че е започнала ново разследване срещу отстранения кмет на Истанбул Екрем Имамоглу заради негови изказвания, направени в съдебната зала в рамките на течащия съдебен процес срещу него, съобщи в. „Биргюн“, позовавайки се на публикация на Главната прокуратура на истанбулския район Бакъркьой в Екс.

От публикацията става ясно, че прокуратурата е започнала служебно разследване срещу Имамоглу, заради негови изказвания по адрес на съдебни лица, направени по време на проведеното днес 12-то поредно заседание по случая. Според изявлението на прокуратурата Имамоглу е обвинен в „отправяне на обида и заплаха към длъжностно лице заради изпълнение на служебните му задължения“,пише БТА.

Съдебният процес срещу Имамоглу, който беше арестуван на 19 март м.г. и по-късно бе отстранен от поста си, и още 407 обвиняеми, включително още няколко кметове от опозиционната Народнорепубликанска партия (НРП), започна на 9 март при напрегната обстановка. Според обвинителния акт на турската прокуратура организирана група, ръководена от Имамоглу, е започнала да действа по време на мандата му като кмет на истанбулската община Бейликдюзю и се е разраснала по време на мандата му като кмет на Голямата община на Истанбул. Имамоглу е обвинен в 142 различни деяния, между които са: „сформиране на организация с намерение за извършване на престъпления“, „укриване на доказателства за престъпление“ и др., като за него прокурорите искат присъда до 2352 години затвор.