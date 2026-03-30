Тръмп: Може би ще превземем остров Харк, може би не, имаме много възможности

Президентът на САЩ Доналд Тръмп допуска американските сили да превземат иранския остров Харк, главния петролен терминал на Техеран в Персийския залив, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

"Може би ще превземем остров Харк, може би не. Имаме много възможности", каза днес Тръмп в интервю за "Файненшъл таймс". "Това също би означавало, че трябва да останем там (на остров Харк) известно време."

САЩ водят сериозни дискусии с нов и по-разумен режим за прекратяване на военните операции в Иран, допълни още Тръмп.

Иран заплаши да минира Персийския залив, ако срещу него бъде предприета сухопътна операция. САЩ и Израел продължиха атаките си срещу Ислямската република, въпреки че имаше признаци на напредък в зараждащите се преговори за прекратяване на огъня.

Иранското Външно министерство заяви, че ударът по ключова водоснабдителна и електрическа централа в силно засегнатия Кувейт е нанесен от Израел, а не от иранските сили.

Тръмп също така заяви, че Иран се е съгласил да позволи на 20 кораба, превозващи петрол, да преминат през Ормузкия проток, започвайки от понеделник сутринта и продължавайки през следващите няколко дни, "в знак на уважение".

"Бих казал само, че се справяме изключително добре в тези преговори, но с Иран никога не се знае, защото преговаряме с тях и след това винаги трябва да ги взривяваме“, каза президентът на САЩ.

Войната застраши световните доставки на петрол и природен газ, предизвика недостиг на торове и наруши въздушния транспорт, посочва АП.