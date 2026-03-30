Израел: Не ограничаваме свободата на религиите, притеснени сме за безопасността на вярващите

Израел остава твърдо решен да защитава свободата на вероизповедание за всички религии, както за евреи, така и за християни и мюсюлмани. В същото време сме дълбоко загрижени за физическата безопасност на вярващите. Предвид тези заплахи Израел бе принуден да въведе временни ограничения върху религиозните събрания, единствено като необходима мярка за защита на човешкия живот. Това заяви пред "24 часа" посланикът на Израел в България Н. Пр. Йоси Леви Сфари.

"В този контекст бихме очаквали онези, които споделят убеждението, че свободата на вероизповеданието е основно право, да изразят ясно осъждане на умишленото нападане от страна на иранския режим на светите места в Йерусалим", посочва още той.

Церемониите по време на Страстната седмица в Йерусалим се провеждат в ограничен формат на фона на иранска ракетна заплаха.

Празненствата по време на Страстната седмица в Йерусалим ще се проведат в намален формат тази година, след неотдавнашните ирански ракетни удари в близост до най-чувствителните религиозни обекти в града, включително инцидент на метри от църквата „Възкресение Христово".

Според израелските власти решението за ограничаване на публичното участие е било взето поради конкретни и продължаващи заплахи за сигурността. През последните две седмици няколко ирански ракети са паднали в непосредствена близост до светите места в Йерусалим, което подчертава това, което официалните лица описват като реална и непосредствена опасност.

В изявление израелската полиция заяви, че работи в тясно сътрудничество с християнските лидери, за да гарантира, че ключовите церемонии все пак ще могат да се състоят.

„След ирански ракетен удар на метри от църквата „Възкресение Христово", израелската полиция работи в тясно сътрудничество с християнските общности, за да позволи церемониите в събота за благодатния огън да се проведат в символичен формат, като същевременно се гарантира обществената безопасност", се казва в изявлението.

По-рано днес местният полицейски командир се срещна с латинския патриарх кардинал Пиербатиста Пицабала, като двете страни се споразумяха за променена рамка за традиционните празненства.

Латинската патриаршия в Йерусалим и Кустодията на Светите земи потвърдиха, че мерките за церемониите през Страстната седмица и Великден са съгласувани с властите. На представителите на Църквата ще бъде предоставен достъп за провеждане на литургии, докато участието на по-широката общественост ще бъде ограничено поради ситуацията със сигурността. Очаква се много от събитията да бъдат излъчвани на живо, за да могат вярващите да участват дистанционно.

Въпреки ограниченията църковните лидери подчертаха важността на съхраняването на религиозните традиции и поддържането на достъпа до светите места. Те също така признаха ролята на израелските власти за улесняването на празненствата при настоящите обстоятелства.

Ето какво се посочва в съвместно прессъобщение на Латинската патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светите земи:

Латинската патриаршия на Йерусалим и Кустодията на Светата земя потвърждават, че въпросите, свързани със Светата седмица и великденските празненства в църквата „Възкресение Христово", са били обсъдени и решени в сътрудничество със съответните власти. По споразумение с израелската полиция е осигурен достъп на представителите на църквите, за да могат да проведат литургиите и церемониите и да съхранят древните великденски традиции в църквата „Възкресение Христово".

Естествено, и предвид настоящото военно положение, съществуващите ограничения за публични събирания остават в сила засега. Съответно църквите ще осигурят предаването на литургиите и молитвите на живо за вярващите в Светата земя и по целия свят.

Изразяваме искрената си благодарност към Негово Превъзходителство г-н Исаак Херцог, президент на Държавата Израел, за бързата му реакция и ценната му намеса.

Изразяваме благодарност и към държавните глави и официалните лица, които реагираха незабавно, за да изразят своята твърда позиция, като много от тях се свързаха лично с нас, за да изразят своята солидарност и подкрепа.

Искаме да подчертаем, че религиозната вяра представлява върховна човешка ценност, споделяна от всички религии – юдаизъм, християнство, ислям, друзизъм и други. Особено във времена на изпитания и конфликти, каквито преживяваме в момента, защитата на свободата на вероизповеданието остава основен и общ дълг.

Надяваме се, че ще продължат да се намират подходящи решения, които да позволяват молитвите да се провеждат в местата за поклонение, особено в Светите места на всички религии, по начин, който зачита както законните изисквания за безопасност, така и религиозните обреди и молитви, които са от дълбоко значение за стотици милиони вярващи.

Църквата поддържа постоянен диалог с властите, включително с израелската полиция. Молим се и се надяваме на край на трагичната война, засягаща региона, като имаме предвид тежките последствия, които тя има за всички.