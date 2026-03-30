ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил разговаря с Йерусалимския патриарх...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
Региони без граници
https://www.24chasa.bg/mezhdunarodni/article/22569378 www.24chasa.bg

ЕК прие работна програма за финансиране на отбранителната промишленост

2388
ЕК Снимка: СНИМКА: PIXABAY

Европейската комисия прие работната програма за финансиране на Програмата за европейската отбранителна промишленост (European Defence Industry Programme – EDIP) за периода 2026-2027 г. Програмата EDIP стартира през декември 2025 г. и представлява една от инициативите, предприети за укрепване на отбранителната индустрия и повишаване на отбранителната готовност на ЕС. През 2026-2027 г. програмата ще предостави безвъзмездни средства в размер на 1,5 милиарда евро за увеличаване на производствения капацитет и осигуряване на технологичен напредък в сектора на отбраната.

Повече от 700 милиона евро ще подпомогнат увеличаването на производството на системи за противодействие на безпилотни летателни апарати, ракети и боеприпаси. Това включва 260 милиона евро по линия на Инструмента за подкрепа на Украйна.

325 милиона евро са предназначени за европейски отбранителни проекти от общ интерес, съобщиха от пресцентъра на ЕК.

240 милиона евро ще бъдат инвестирани за съвместно възлагане на обществени поръчки за отбранително оборудване, системи за противодействие на дронове, противовъздушна и противоракетна отбрана и наземни и военноморски бойни системи.

Стартиращите предприятия в областта на отбраната, включително малките и средни предприятия, ще получат капиталова подкрепа в размер на 100 милиона евро чрез специален фонд, който ускорява трансформацията на веригите за доставки в областта на отбраната.

Първият кръг на покани за представяне на предложения по EDIP ще бъде достъпен на портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки от 31 март 2026 г.

Четете още

Последвайте ни в Google News Showcase

Последно от

Последно от

