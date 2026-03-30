Експерт: Оръжейната мощ на Иран е подпомагана от Северна Корея

Оръжейната мощ на Иран във войната срещу САЩ и Израел е значително подпомагана от ракети и технологии от Северна Корея.

Това казва експертът по стратегическите отношения между Иран и Северна Корея Брус Бехтол, който твърди, че голяма част от иранската ракетна програма е разработена с помощта на Пхенян. Той посочва, че ракета, изстреляна към Диего Гарсия, е била от типа Мусудан, като според него Иран е закупил 19 такива ракети от Северна Корея още през 2005 г.

По думите му най-сериозната заплаха от страна на Иран са балистичните ракети, използвани срещу американски обекти, израелски градове и съседни държави. Част от тези системи, включително ракетата QIAM, са разработени и усъвършенствани с помощта на Северна Корея.

Според експерта конфликтът между САЩ и Израел от една страна и Иран от друга страна вече е навлязъл в петата си седмица. Той отбелязва, че Северна Корея е участвала и в изграждането на ракетни тестови съоръжения в Иран, включително близо до град Емамшахр и система за проследяване в Табас, пише Foxnews.

Бехтол твърди, че през 90-те години Северна Корея е предоставила на Иран около 150 ракетни системи Но Донг. По-късно Иран разработва своя версия, известна като Шахаб-3, която почти напълно копира севернокорейския модел. С помощта на Пхенян са създадени и други ракети като Емад и Гадр, използвани срещу цели в Израел и съседни държави.

Експертът посочва и ракетата Хорамшахр-4, която може да носи бойна глава с тегло до два тона и според него е една от най-мощните в арсенала на Иран. Той твърди, че тя може да бъде оборудвана с касетъчни боеприпаси.

Според Бехтол стратегическото партньорство между двете държави е просто: Северна Корея доставя оръжия, технологии, инженери и военни способности, а Иран плаща в брой и с петрол.

Той заключава, че единственият начин да се ограничи това сътрудничество е чрез по-строго прилагане на санкциите срещу Северна Корея, включително натиск върху банки, фиктивни компании и логистични вериги, които подпомагат трансфера на оръжия.