Тръмп заплаши да удари водната и енергийна инфраструктура на Иран

Доналд Тръмп заплаши да „взриви" водоснабдителната и електроенергийната мрежа на Иран, ако ислямският режим не отвори незабавно Ормузкия проток, на фона на намерението на Техеран да се оттегли от ядреното споразумение, съобщава „Дейли мейл".

В публикация в „Truth Social" в понеделник сутринта президентът Тръмп заяви, че ако Иран не подпише мирно споразумение, САЩ ще сложат край на войната, като „взривят и напълно унищожат" електроцентрали и нефтени кладенци в цялата страна.

„САЩ водят сериозни преговори за прекратяване на военните ни операции в Иран", написа Тръмп. „Постигнат е голям напредък, но ако по някаква причина скоро не бъде постигнато споразумение и ако Ормузкият проток не бъде незабавно „отворен за бизнес", ние ще приключим нашето прекрасно „пребиваване" в Иран, като взривим и напълно унищожим всичките им електроцентрали, нефтени кладенци и остров Харк (и вероятно всички десалинизационни инсталации!), които умишлено все още не сме докоснали".

Това се случва, докато иранският парламент обмисля излизане от Договора за неразпространение на ядрено оръжие, който отдавна се цитира от ислямския режим като доказателство, че той не се стреми към ядрено оръжие. Въпреки това американските разузнавателни служби и западни официални лица от години предупреждават, че дейностите на Техеран по обогатяване на уран биха могли да му позволят да разработи такова оръжие.

„Каква е ползата от присъединяването към договор, в който насилствени страни на международно ниво не само не ни позволяват да се възползваме от правата си, но и атакуват нашите ядрени съоръжения?", заяви говорител на иранското външно министерство.