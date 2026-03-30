Украйна удари руски център за производство на дронове

Украински бойни дронове удариха южния руски град Таганрог, важен център за производството на дроновете, използвани във войната от Москва, заяви днес кметът на града Светлана Камбулова пред ТАСС. Нападението отне живота на един човек, а осем души са ранени, предаде ДПА, цитирана от БТА.

В града, който се намира на източния бряг на Азовско море, има авиозавод и две фабрики за производство на дронове и части за дронове. Противовъздушната отбрана беше задействана в продължение на часове в Таганрог, съобщават канали в Телеграм, които цитират очевидци. Щети са нанесени и по училище.

Повече от 60 дрона са прехванати през нощта над Таганрог и 6 други района в Ростовска област, съобщи губернаторът на региона Юрий Слюсар.

Милеровският район е един от поразените. Руската армия често изстрелва бойни дронове срещу Украйна от военната база там. Министерството на отбраната на Русия заяви, че общо 102 украински дрона са били свалени през нощта.

Напоследък Украйна засили атаките си срещу руската нефтена и газова индустрия и оръжейните заводи, за да затрудни руската инвазия, която продължава повече от четири години.

Украинските сили за противовъздушна отбрана свалиха 150 от 164 руски дрона, използвани от руската армия, за да атакува Украйна от вчера, отбелязва Укринформ, позовавайки се на украинските военновъздушни сили.

Атаките започнаха вчера в 18:00 ч., когато руските сили нападнаха Украйна с балистична ракета "Искандер-М", изстреляна от временно окупирания Крим. Те използваха и 164 бойни безпилотни летателни апарата от типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и други видове дронове, изстреляни от Орел, Курск, Милерово, Приморско-Ахтарск (Русия), Чауда и Гвардейское в Крим, се посочва в информацията.

Въздушната атака беше отблъсната от авиацията, ракетните сили за ПВО, подразделението за радиоелектронна борба, безпилотни системи и мобилни огневи групи на украинските сили за противовъздушна отбрана.

По предварителна информация към 08:30 ч. днес украинските сили за ПВО са свалили или неутрализирали 150 вражески безпилотни летателни апарата.

На седем места са регистрирани удари от балистични ракети и 12 удара, нанесени с дронове, а на две места са паднали свалени цели (отломки).

Нападението продължава с няколко вражески безпилотни летателни апарата във въздушното пространство, предупредиха военновъздушните сили.

В Украйна е обявена въздушна тревога заради засечено излитане на руски изтребител МиГ-31К. Този тип самолети могат да изстрелват от голямо разстояние ракети "Кинжал".