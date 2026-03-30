45 са жертвите на проливни дъждове и наводнения в Афганистан и Пакистан

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Проливни дъждове, предизвикали големи наводнения и срутване на сгради, отнеха живота на 45 души и раниха 74 в Афганистан и Пакистан през последните пет дни, съобщиха днес властите, като Кабул предупреди за продължаващ риск от лошото време, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Повечето от смъртните случаи в опустошения от войни Афганистан бяха отчетени в централните и източните провинции, включително Парван, Майдан Вардак, Дайкунди и Логар, където проливните дъждове предизвикаха внезапни наводнения и свлачища, напълно разрушавайки 130 домoве, съобщи Националната служба за управление при бедствия и аварии (НАСБА).

Условията останаха "нестабилни" в части от Афганистан и днес, като в някои райони се запазва рискът от нови дъждове и наводнения, се посочва в съобщението.

"Общо 1140 семейства са засегнати", заяви НАСБА в изявление.

В пакистанската провинция Хайбер-Пахтунхва, която граничи с Афганистан, най-малко 17 души, включително 14 деца, загинаха, а 25 бяха ранени, след като проливните дъждове предизвикаха срутване на покриви и стени на къщи, съобщи областната служба за управление при бедствия.

Обединените нации включват както Пакистан, така и Афганистан сред страните, които са изложени в най-голяма степен на риск от екстремни метеорологични явления и климатични промени, припомня Ройтерс.

Миналата година тежкият мусонен сезон причини опустошения в Пакистан, като отне живота на почти 1000 души, унищожи реколта и домове и доведе до гибелта на животни.

Доклад на Програмата за развитие на ООН от ноември посочи, че земетресения, наводнения и суша са унищожили по подобен начин 8000 домове в Афганистан през 2025 г. и са натоварили обществените услуги "отвъд границите на възможностите им".

Афганистан е принуден да се бори с последствията от природните катаклизми в условията на драстично намалена международната помощ, която преди формираше основата на бюджета на афганистанското правителство. Средствата по нея бяха силно орязани, след като през 2021 г. талибаните се върнаха на власт.