Заблуденият украински дрон, който се разби във Финландия, носел бойна глава

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Украинският дрон, разбил се вчера във Финландия, е носел невзривена бойна глава, по първоначални данни на финландската полиция, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Финландия съобщи за нарушение на въздушното пространство над югоизточните си райони, след като там се разбиха два дрона. Това е първият път, в който руско-украинският конфликт засяга територията на северната страна.

"По първоначални данни безпилотният летателен апарат, който падна на север от Куовола, е открит с прикачена към него невзривена бойна глава", съобщи полицията.

По-късно летателният апарат е унищожен чрез контролиран взрив от сапьорен екип, добавиха органите на реда.

Финландските власти го определиха като украински дрон AN196, който има размах на крилете 6,7 метра и е дълъг 4,4 метра.

Миналата седмица Литва, Латвия и Естония се обърнаха към НАТО с призив за укрепване на противовъздушната отбрана след поредица случаи с разбили се украински дронове на тяхна територия.