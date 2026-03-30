Земетресение с магнитуд от 7,3 удари близо до Вануату в южната част на Тихия океан

4420
Земетресение Снимка: СНИМКА: ПИКСАБЕЙ

Земетресение с първоначално изчислен магнитуд от 7,3 е било регистрирано близо до Вануату в южната част на Тихия океан днес, предаде Асошиейтед прес, като се позова на властите, цитирани от БТА.

Геоложката служба на САЩ заяви, че земетресението е било на дълбочина от приблизително 115 километра. Земетресения на по-малка дълбочина се усещат по-силно на повърхността.

Трусовете са станали на около 35 километра североизточно от Луганвил – втория по големина град във Вануату.

Няма на този етап съобщения за щети или цунами.

Американският център за предупреждения за цунами съобщи, че не е издал на предупреждение за цунами.

