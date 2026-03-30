Съд в Гърция присъди 400 000 евро обезщетение на роднини на жертви от жп катастрофата в Темпе

Съд в Гърция присъди 400 000 евро обезщетение на четирима роднини на жертви, загинали във влаковата катастрофа в прохода Темпе през 2023 г., предаде електронното издание на в. „Катимерини“, цитирано от БТА.

Изданието цитира адвокати, според които това е първото съдебно решение, с което се признава отговорност на държавата за трагедията, при която загинаха 57 души.

Административният първоинстанционен съд в Атина постанови изплащането на по 100 000 евро на всеки от четиримата членове на семейството, които са завели иск срещу гръцката държава и националния железопътен оператор ОСЕ през април 2024 г., посочва „Катимерини“.

Искът е подаден от близки на баща и неговия непълнолетен син, които са сред загиналите при сблъсъка. Делото беше разгледано след няколко отлагания, а решението е постановено на 27 март, припомня още изданието.

Общо 57 души, много от които студенти, загинаха на 28 февруари 2023 г., когато пътнически и товарен влак, движещи се в противоположни посоки по една и съща линия, се сблъскаха в долината Темпе в централна Гърция, една от най-смъртоносните железопътни катастрофи в страната, припомня „Катимерини“.

Наказателното дело за инцидента бе отложено за 1 април т.г. заради оспорване на условията в съдебната зала. Съдебният процес започна в Лариса с 36 обвиняеми, сред които и служители на железниците. Заседанието обаче беше отложено след многократни прекъсвания и възражения относно условията в съдебната зала.

Поради големия брой участници в съдебния процес делото се провежда в специално оборудвана зала в Университета на Лариса.