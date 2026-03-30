Руски олигарх предупреждава за още една атака на Путин по модела „Солсбъри"

Владимир Путин вероятно ще организира още една атака по модела на тази в Солсбъри на територията на Обединеното кралство, освен ако правителството не приеме по-агресивна тактика спрямо Кремъл, заяви руският милиардер Михаил Ходорковски "в изгнание" пред „Гардиън".

Бившият нефтен магнат се превърна във водеща фигура в опозиционните кръгове на руската диаспора и твърди, че е добре информиран за настоящите нагласи и събития сред московския елит.

В обширно интервю за „Гардиън" Ходорковски, който все още се страхува за живота си, след като прекара 10 години в сибирски затвор след сблъсъци с Путин, заяви, че президентството на Тръмп е предоставило на руския лидер „възможност" да заплаши Европа.

Ходорковски предсказа, че Путин вероятно ще струпа войски на границата на страна от НАТО като Естония, за да „покаже мускули", и заяви, че според него руските служби за сигурност планират атака, подобна на отравянията с „Новичок" в Солсбъри през 2018 г., за да дестабилизират Обединеното кралство.

„Целта не би била просто да се отърват от определени хора, а да се създаде усещане за уязвимост на Запада. Както беше в Солсбъри", заяви Ходорковски.

„Хората в Кремъл не са глупави, те са доста креативни. Те ще измислят нови начини да направят нещо. Ясно е, че ще има някакъв вид натиск и той ще приеме форма, подобна на тази в Солсбъри", каза той.

Путин е „избрал Великобритания за свой основен враг", твърди Ходорковски.

"Най-добрата стратегия на британското правителство за предотвратяване на по-нататъшни инциденти, подобни на този в Солсбъри, може да бъде да премине в настъпление срещу руските служби за сигурност", каза той.

62-годишният Ходорковски беше най-богатият човек в Русия с докладвано състояние от 15 млрд. долара, натрупано преди и след падането на Съветския съюз, включително чрез сибирския му нефтен бизнес „Юкос".

Той беше арестуван през 2003 г., след като предизвика Путин, като се застъпи за демократични реформи. Беше обвинен в измама и осъден на 10 години затвор – присъда, която широко се считаше за политически мотивирана. Акциите на „Юкос" бяха конфискувани от руското правителство и разпределени.

След като прекара десетилетие в затвора, през което беше нарязан по лицето от друг затворник, Ходорковски замина в изгнание във Великобритания.

В изявление от офиса си в Лондон той заяви, че за Запада е твърде късно да избегне нова студена война с Русия, но приоритетът на правителствата трябва да бъде да се избегне ескалация към „гореща война", въпреки очакванията му, че Путин ще се опита да провокира съюзниците на Великобритания в НАТО.

„Няма да се изненадам, ако в близко бъдеще видим например струпване на войски на границата с членката на НАТО Естония", каза Ходорковски. „Не вярвам, че Путин всъщност е готов да се впусне в още един военен конфликт. Но това ще има последствия."

„Той смята, че неговият прозорец на възможност е Доналд Тръмп на власт", каза Ходорковски, добавяйки, че този прозорец може да се затвори, ако републиканците се представят слабо на междинните избори в САЩ през ноември и Тръмп на практика се превърне в президент без реална власт.

Позицията на Путин не е била значително отслабена от налагането на санкции срещу олигарси или конкретни продукти или сектори, каза Ходорковски. Политиците искали да „впечатлят избирателите си" със санкции срещу стоки и търговия, но на практика те били „нереалистични" за прилагане, добави той.

„Гардиън" наскоро съобщи за опасения, че ирландско оборудване от алуминий и въглеродни влакна, което може да се използва за производството на дронове и ракети, може да попада в руската военна верига за доставки.

Ходорковски заяви, че убеждението на Запада, че санкциите срещу руските олигарси ще ги мотивират да окажат натиск върху Путин да сложи край на войната в Украйна, се основава на „погрешно" разбиране за връзката между богатите бизнесмени и Кремъл.

„От 20 години повтарям, че в Русия няма олигарси", каза той. „Как може да съчетаете олигархията с диктатурата? Ако имате пари, но нямате оръжие, вие сте просто храна за някой друг."

Въпреки това той призна, че някои олигарси са били „агенти на влияние" за Русия в Запада и че санкциите са неутрализирали тяхната власт.

Един от олигарсите, които Ходорковски познава добре, е бившият собственик на футболния клуб „Челси" Роман Абрамович.

Двамата планираха да създадат най-голямата нефтена компания в Русия чрез сливането на „Юкос" и „Сибнефт" – бизнеса на Абрамович.

Сливането беше в ход, чрез комбинация от пари в брой и обмен на акции, когато Ходорковски беше арестуван, а Абрамович се оттегли от сделката и осигури нейното ефективно разваляне.

През 2005 г. Абрамович продаде акциите си в „Сибнефт" на Кремъл за 13 млрд. долара и използва част от постъпленията за финансиране на ФК „Челси", който беше купил две години по-рано.

Покупката на „Челси" от Абрамович не би могла да се осъществи без благословията на Путин, твърди Ходорковски, въпреки че според него това не означава, че руският президент е наредил поглъщането.

Въпреки това Ходорковски заяви, че е забелязал сериозния интерес на Путин към правния спор между Абрамович и правителството на Обединеното кралство относно това как трябва да бъдат използвани приходите от 2,5 млрд. паунда от принудителната продажба на „Челси" през 2022 г. Смята се, че препъни-камъкът е настояването на Уестминстър средствата да не бъдат пренасочвани към територии под руски контрол.

Ходорковски заяви: „Знам – макар и само от един източник, който не мога да посоча, че президентската администрация разглежда средствата, за които Абрамович преговаря с правителството на Обединеното кралство, като бъдещ ресурс за възстановяването както на частта от Украйна под контрола на Киев, така и на частта под контрола на Москва. Аз лично вярвам на този източник. Може да се каже, че това е моето дълбоко убеждение."

Адвокатите на Абрамович заявиха, че никое правителство не е участвало в покупката на Челси, нито в настоящите опити да се намери решение с правителството на Обединеното кралство за освобождаване на средства за благотворителни цели.

Абрамович вече е предприел правни действия срещу издателството „Харпът Колинс" във връзка с твърдение в книгата „Хората на Путин", че руският президент е наредил покупката на футболния клуб от Висшата лига. Той получи разяснение, че това твърдение не е фактическо изявление.

През октомври 2025 г. руското правителство обяви Ходорковски за „терорист" заедно с членовете на Антивоенния комитет на Русия, основан от изгнаници и активисти през 2022 г., като ги обвини в заговор за насилствен преврат.

Ходорковски заяви, че се е опитвал да не мисли за риска, който Путин може да представлява за неговата безопасност.

„Прекарах 10 години в затвора", каза той, посочвайки белега по лицето си. „Те могат да ме убият по всяко време".

По-рано той заяви, че американско-израелската атака срещу Иран ще направи Путин по-силен в краткосрочен план. Тръмп облекчи санкциите срещу руския петрол, докато цената му се покачи заради блокадата на Иран над Ормузкия проток, което увеличи приходите на Кремъл от изкопаеми горива.

Но Ходорковски заяви, че Путин не е изградил режим, който би могъл да оцелее след неговата смърт или упадък. „След Путин в Русия системата ще трябва да бъде напълно разрушена и преустроена, изградена от нулата", каза той.

„Периодът за реални промени, очакванията са от около пет до седем години от сега."

На въпроса дали може да си представи да се върне в Русия, Ходорковски отговори: „Аз съм с 11 години по-млад от Путин. Така че имам шанс."