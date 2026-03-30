Андрей Гюров пред Руслан Стефанчук: България ще продължи активната си подкрепа за Украйна

2832
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС

Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук. Българският премиер подчерта необходимостта международното внимание да остане фокусирано върху Украйна, независимо от развитието на ситуацията в Близкия изток. Беше изтъкнато, че всяко мирно решение следва да гарантира суверенитета и дългосрочната сигурност на Украйна. Отбелязана беше важността от осигуряването на надеждни гаранции за сигурност, подкрепени с устойчиви инвестиции в отбранителните способности на страната, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет. 

На срещата беше обсъдено участието на българския министър-председател в срещата на Коалицията на желаещите на 24 февруари 2026 г., проведена с участието на президента Володимир Зеленски, на която премиерът потвърди продължаващата подкрепа за Украйна. Пред Стефанчук Андрей Гюров посочи, че България остава ангажирана с предоставянето на ефективни гаранции за сигурност в тясна координация с партньорите от ЕС и НАТО.

Двете страни декларираха намерение за задълбочаване на политическия диалог и разширяване на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната, с особен акцент върху стабилността в Черноморския регион и укрепването на международния ред, основан на правила.

Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС
Министър-председателят Андрей Гюров проведе среща с председателя на Върховната Рада на Украйна Руслан Стефанчук СНИМКА: Пресцентър на МС

Още от Европа

Последно от

MILA.BG

Последно от

България днес

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)