Франция разследва иранска връзка в осуетената атака с бомба пред американска банка

Френските власти разследват подозрения за иранска връзка в осуетената атака с бомба пред сградата на американска банка в Париж през уикенда, предаде Асошиейтед прес, като се позова на френското министерство на вътрешните работи.

Властите подозират, че е възможно да има връзка с Иран поради приликите с други неотдавнашни опити за атентати в Европа, за които пое отговорност проиранска групировка, каза министърът на вътрешните работи на Франция Лоран Нуниез, цитиран от БТА.

Полицаи в събота забелязаха двама заподозрени с пазарска чанта близо до сградата на „Банк ъв Америка“ във френската столица. Общо петима заподозрени са арестувани във връзка със случая, включително двама днес и националната прокуратура за противодействие на тероризма започна разследване за свързани с тероризъм престъпления.

Властите смятат, че има „директна връзка“ с Иран, защото „начинът на действие е във всяко едно отношение подобен на действията, които бяха извършени в Нидерландия и в Белгия“, заяви Нуниез в интервю за радио Ер Те Ел. По думите му проиранска групировка е поела отговорност за тези случаи и тя ги е „свързала с конфликта“ в Близкия изток.

Групировката, която публикува чрез канала Телеграм „Харакат Апаб ал Ямин ал Исламия“, пое отговорност и за атаката в Лондон миналата седмица, при която бяха опожарени четири линейки на еврейска благотворителна организация.

„Обикновено разузнавателните служби на тази страна (Иран) действат по следния начин: Те използват съюзници, поредица от подизпълнители, често обикновени престъпници, за да предприемат целенасочени действия срещу интересите на САЩ, интересите на еврейската общност или фигури от иранската опозиция“, заяви Нуниез.

Той каза още, че френските власти за засилили мерките за сигурност на ключови физически лица и места след началото на американско-израелската война срещу Иран на 28 февруари, включително личната охрана на някои фигури от иранската опозиция.