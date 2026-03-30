Иранският вицепрезидент: Всеки, който се опита да превземе остров Харк ще отиде в ада

Първият вицепрезидент на Иран Мохамед Реза Ареф предупреди, че всеки, който се опита да превземе остров Харк в Персийския залив ще "отиде в ада", предаде ТАСС, цитирана от БТА.

"Враговете на Иран трябва да знаят, че въоръжените сили на Ислямската република ще бъдат напълно готови да защитават нейните граници и всеки агресор, който посегне на нейната териториална цялост, най-вече в Персийския залив и на иранските острови, ще се сблъска с решителен, неумолим и необратим отговор и ще отиде в ада - единственото естествено място, където могат да попаднат войниците агресори", казва Мохамед Реза Ареф в изявление.

По-рано днес американският президент Доналд Тръмп заяви, че не изключва възможността САЩ да се опитат да превземат иранския остров Харк, където е разположена инфраструктурата за износ на нефт на Ислямската република.