Четвърта иранска ракета е прехваната в Турция от системите на НАТО

Балистична ракета (Снимката е илюстративна)

Четвърта поред ракета, която е изстреляна от Иран и е навлязла във въздушното пространство на Турция, беше прехваната от системите за противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО, съобщиха от Министерството на отбраната в официалния профил на институцията в мрежата „Екс“. 

„Предприемаме решително и непоколебимо всички необходими мерки срещу заплахите, насочени към територията и въздушното пространство на страната ни. С оглед на факта, че националната ни сигурност е приоритет, наблюдаваме внимателно актуалната обстановка в региона“, пише в съобщението на Министерството на отбраната на Турция, цитирано от БТА. 

 

В съобщението не се посочва къде е прехваната ракетата, нито кога е настъпило събитието. Това е четвъртата поред ракета, която е изстреляна от Иран, навлязла е във въздушното пространство на Турция и е свалена от системите на НАТО. Първият случай беше регистриран на 4 март, вторият – на 9 март, а третият – на 13 март. Ден след втория случай на прехваната иранска ракета НАТО изпрати като подкрепление зенитно-ракетна система „Пейтриът“ в окръг Малатия, а на 18 март беше изпратена втора подобна система в Адана. 

