Нова хуманитарна флотилия ще потегли в началото на април за ивицата Газа

Нова хуманитарна флотилия за ивицата Газа ще потегли скоро през Средиземно море. Към нея от френския пристанищен град Марсилия на 4 април ще се присъединят два френски плавателни съда, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Във флотилията ще участват около стотина плавателни корабчета и яхти и целта е отново да се пробие израелската блокада около палестинския анклав.

Организаторите на френското участие в новата флотилия дадоха днес пресконференция в Марсилия. Те поясниха, че са от асоциацията "Франция Палестина Солидарност". Целта на флотилията е да се отправи "политическо послание и да се покаже солидарност с палестински народ, подложен на ужасяващо насилие от страна на израелски заселници на окупирания Западен бряг, в това число и в Източен Йерусалим", каза Клод Леостик, представителка на "Франция Палестина Солидарност"

През есента международна флотилия с около 50 плавателни съда, се отправи към Газа, но беше спряна от израелските сили. На борда на плавателните съдове имаше политици и активисти, сред които и шведската екоактивистка Грета Тунберг. Задържаните активисти и политици тогава бяха експулсирани от Израел, припомня Франс прес.

Двата френски кораба в новата флотилия ще транспортират медикаменти и храна, заяви Леостик по време на пресконференция, в която участваха представители на коалицията, организираща новата флотилия за Газа и включваща около 30 члена, сред които и движението "Спешни действия за Палестина", "Синдикален съюз Солидарност", Общата конфедерация на труда и радикално лявата френска партия "Непокорна Франция".

"Със 100 кораба има шанс някои от тях да преминат (блокадата)", каза Леостик. "И ако някои от тях минат и стигнат до Газа, това ще бъде един изключителен символичен жест и блокадата ще бъде пробита", допълва тя.

Новата флотилия ще се отправи към Газа в момент на напрежение в региона, където бушуват войната в Иран и конфликтът в Ливан.

Очаква се флотилията да стигне до Газа около 20 април. По пътя си тя ще направи едноседмична спирка в Южна Италия.

Ивицата Газа, управлявана от "Хамас", е под израелска блокада от 2007 г.

"Хамас" и Израел редовно се обвиняват в нарушаване на прекратяването на огъня, влязло в сила там на 10 октомври 2025 след двугодишна война.