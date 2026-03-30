Починал е мексикански имигрант, задържан от ICE

Тридесет и седем годишната Рене Никол Гуд беше застреляна на 7 януари 2026 г. от агент Имиграционната и митническа служба на САЩ (ICE) по време на федерална операция по прилагане на имиграционното законодателство в Минеаполис и този случай се превърна в една от основните точки на напрежение в американската вътрешна политика, пише американската медия "Ен Би Си Вашингтон".

Случаят предизвика протести, политически спорове, конфликт относно работата на разследващите органи и въпроси относно употребата на сила от страна на федералните агенти, пише БТА.