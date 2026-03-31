Американски генерал, свързан с тайни ракетни и НЛО проекти, мистериозно изчезва без следа

Миналата година при сходни обстоятелства се изпаряват две жени, с които е работил, досега не са открити нито тела, нито вещи

На 27 февруари един 68-годишен мъж излиза от дома си за разходка в планината и оттогава никой не го е виждал. Повече от месец по-късно нито от него – жив или мъртъв, нито от вещите му има каквато и да било следа. Сякаш се е изпарил.

Случаят едва ли щеше да привлече голямо обществено внимание, ако не ставаше въпрос за пенсионирания генерал-майор Уилям Нийл МакКасланд, човек, свързан в миналото с някои от най-секретните проекти в САЩ. Дълги години работата му се е отнасяла до разработването на нови суперматериали за ракетната промишленост, а между 2011 и 2013 г., непосредствено преди да се пенсионира, е ръководил изследователската лаборатория в базата “Райт-Патерсън” в Охайо. За нея неофициално се смята, че е съхранявала останките на извънземните и кораба им след катастрофата в Розуел през 1947 г.

МакКасланд управлявал “програмата за наука и технологии на ВВС на стойност 2,2 милиарда долара, както и допълнителни финансирани от клиенти изследвания и разработки на стойност 2,2 милиарда долара”, разкрива сп. “Пийпъл”.

Според статията “Разследването на НЛО от военновъздушните сили”, публикувана на сайта на Държавния университет на Охайо, военновъздушната база “Райт-Патерсън” е била щабът на проекта “Синя книга” – разследването на военните за неидентифицираните летящи обекти (НЛО). В статията се посочва, че по време на проекта, който започва през 1952 г. и завършва през 1969 г., са проучени близо 13 000 наблюдения на необичайни летящи обекти, като 701 от тях остават “неидентифицирани”. Това обаче е много преди изчезналият генерал да започне работа в базата. А според статията проектът “Синя книга” е бил “чист продукт на параноята от времето на студената война”.

В статия от 3 март сп. “Нюзуик” съобщава, че името на бившия военен е било споменато в публикуваните от WikiLeaks през 2016 г. имейли от Джон Подеста, бивш началник на кабинета на Белия дом на тогавашния президент Бил Клинтън. В съобщенията между него и Том Делонг, китарист на Blink-182 и ентусиаст на НЛО, Делонг казва, че

МакКасланд е бил съветник по редица проекти, свързани с извънземните

Според изданието обаче няма официална информация, показваща, че той е съветвал Делонг относно по-късните му книги и медийни проекти, свързани с летящите чинии, а пенсионираният генерал нито е потвърдил, нито е отрекъл участието си. Според съпругата му след изтичането на мейлите на Подеста генералът вече не е имал контакти с НЛО общността, настояваща файловете за евентуалните срещи с междупланетарни кораби да бъдат разсекретени.

Освен внезапното изчезване без следа други смущаващи факти правят случая интригуващо загадъчен. МакКасланд се изпарява само 6 дни след като президентът Тръмп съобщава, че смята да декласифицира дълго пазени в тайна досиета около НЛО и евентуалните посещения на извънземни.

Освен това разследващите и медиите чак сега направиха връзка с друго мистериозно изчезване от юни миналата година при много сходни обстоятелства. Става дума за ракетния учен Моника Реза, създала революционна сплав за ракетни двигатели. Миналото лято тя също излиза на туристическа обиколка в планините на Калифорния със свой познат. Върви на около 30 м след него, наслаждава се на природата, ръкомаха и се усмихва. В един момент

мъжът се обръща, но от спътницата му няма следа –

тя сякаш е изчезнала от лицето на земята. По-късно мащабните претърсвания на района от полицията по въздух и суша не откриват нищо. Нито тяло, нито вещи. Това изглежда повече от зловещо, след като се знае къде точно се е намирала за последно.

Според SpaceNews 60-годишната Реза, известна като Моника Джасинто, е работила за Aerojet Rocketdyne, известна компания, финансирана в продължение на години от НАСА и Изследователската лаборатория на ВВС. През 90-те години на миналия век тя проектира суперсплав на никелова основа, която може да оцелее в екстремни кислородни среди без допълнително тегло - технология, която помогна за създаването на двигателя AR1, предназначен да замени руските двигатели RD-180 на ракетите на United Launch Alliance. Технологията е била ключова за прекратяване на зависимостта на САЩ от руско оборудване за критични елементи от космическите мисии. Официалната снимка на генерал Уилям Нийл МакКасланд от времето на службата му в Американските военновъздушни сили. СНИМКА: BBC НА САЩ

Патентованото ѝ изобретение я довежда в полезрението на МакКасланд,

тъй като той по онова време ръководи групата на Военновъздушните сили, която е финансирала изследвания в началото на двадесет и първи век на съвременни материали за многократна употреба за космически кораби и оръжейни системи. Самият МакКасланд по образование е авиокосмически инженер.

В края на март т. г. медиите разкриха и ново изчезване. Пак на жена, свързана професионално с МакКасланд. 54-годишната Мелиса Касиас е видяна за последно на 26 юни 2025 г., когато според семейството ѝ останала да работи от вкъщи, което било необичайно за нея. Малко по-късно била забелязана от пътна камера на мили от дома си да върви сама. Не носела портфейл, личния си и работния си телефон и ключовете си. Оттогава от нея също няма следа.

Касиас е била административен асистент в лабораторията в Лос Аламос, основана заради проекта “Манхатън” (за създаване на първата атомна бомба) през Втората световна война. Оттогава до днес тази научна институция е свързана с изследвания върху ядрените оръжия. Според британския в. “Дейли мейл” така броят на хората от научната общност, свързани със секретна информация и изчезнали или ликвидирани след юни 2025 г., става 6. Петима са се занимавали с ядрени изследвания или ракетни технологии, а четирима са имали някакви връзки помежду си.

Тези странни съвпадения, естествено,

отприщиха вълна от всякакви теории и захраниха ентусиазма на конспиролозите

Но какво точно се знае досега за изчезването на генерал МакКасланд? 68-годишният пенсионер бил видян за последно около 11 ч сутринта на 27 февруари. Той напуснал дома си в Албакърки, Ню Мексико, без телефона и смартчасовника си, които винаги носел, както и без диоптричните си очила. От дома му липсвали само раницата му, туристическите обувки, пистолетът 38-и калибър с кожен кобур и портфейлът му. Връщайки се от медицински преглед малко след 12 ч на обяд, съпругата му не го открила и след като минали няколко часа и тя се обадила на всички близки и приятели да го търси безуспешно, уведомила властите. Те от своя страна издали т. нар. Сребърна бюлетина за издирване заради данни, че

в месеците преди изчезването си военният имал “мозъчна мъгла”,

нещо, което жена му отрича категорично. Впоследствие разследващите също посочиха, че няма данни бившият генерал да е бил объркан и дезориентиран. “Може би той все още би бил най-интелигентният човек в стаята, в която би се намирал който и да е от нас. Изключително умен, изключително способен”, твърдят от шерифския офис. Оттам обясняват още, че тази бюлетина е била издадена, за да се привлече общественото внимание и да бъде открит изчезналият възможно най-бързо. Не е ясно с какво е бил облечен пенсионерът, нито накъде се е запътил. Моника Реза на работното ѝ място в компанията Aerojet Rocketdyne

Месец по-късно претърсването с дронове, хеликоптери, наземни екипи с кучета и разпити на съседи от най-малко 700 къщи в населеното място не дава никакъв резултат. На камък удря и ФБР, което преглежда десетки видеозаписи от улични и частни камери. Дни след изчезването наблизо е открит суичър на Военновъздушните сили, но няма доказателство, че е на генерала и по него няма следи от кръв.

“Нека бъда откровен. Получихме много сигнали и ще прегледаме всеки един от тях. Но има и такива с необичайни, конспиративни теории”, обяви местният шериф.

Съпругата на генерала - Сюзън МакКасланд, пък публикува във фейбук доста странно изявление, твърдейки, че иска да изясни “дезинформацията” около изчезването на мъжа си.

“Вярно е, че Нийл е имал кратка връзка с общността на НЛО. Но тази връзка не е причина някой да го отвлече. Въпреки че в този момент няма абсолютно никакъв знак от него, може би най-добрата хипотеза е, че извънземни са го телепортирали до кораба майка. Въпреки това не са съобщени наблюдения за кораб майка, реещ се над планините Сандия”, пише тя. Предполага се, че жената опитва да иронизира фантасмагориите, отприщени около съдбата на съпруга ѝ.

“Фактът, че генерал Нийл МакКасланд е изчезнал от лицето на земята, е сериозна криза за националната сигурност на САЩ”, казва разследващият журналист Рос Култард. Но от шерифската служба посочват, че няма доказателства за престъпна дейност, включително отвличане.

“Вярно е, че когато Нийл бе във Военновъздушните сили, е имал достъп до някои строго класифицирани програми и информация - посочва съпругата на генерала, добавяйки, че той се е пенсионирал преди почти 13 години. - Изглежда доста малко вероятно да е бил отвлечен, за да бъдат изтръгнати от него много стари тайни”.

Сред хората, които не вярват, че изчезванията на военния и другите две жени е случайно съвпадение, е и конгресменът от Тенеси Тим Бърчет. “Има няколко други изчезнали в цялата страна при подозрителни обстоятелства. Мисля, че трябва да обърнем внимание на това. Числата изглеждат много високи в тези определени области на изследване”, казва политикът.

Бившият помощник-директор на ФБР Крис Суекър смята, че може да има

по-земна, но също толкова смъртоносна заплаха

под формата на чуждестранни шпиони. В интервю за “Фокс нюз” Суекър предполага, че враждебни разузнавателни агенции може да са отвлекли генерала и Реза заради познанията им за ракетните двигатели.

“Разбирам, че гледната точка с НЛО е много интересна... Но ако погледнете тези двамата, те са участвали в много, много чувствителни програми за ракетни двигатели, свързани с ракети и космически пътувания”, посочва той. Според него чуждите разузнавания искат тази информация от години и не биха се спрели пред нищо, за да я получат. Суекър е убеден, че Мелиса Касиас също е имала достъп до секретни файлове, заради които може да е била отвлечена. “Всичко това трябва да се разследва в дълбочина от ФБР”, смята бившият полицейски началник.

“Вероятно МакКасланд е бил отговорен за разработването на най-новите технологични постижения, използвани за оръжия във Военновъздушните сили. Знаете ли обаче, трудно е да се повярва, че материали, извлечени преди много десетилетия, биха били причина за отстраняването му сега, след като президентът Тръмп всъщност е разпоредил разсекретяването на информация, която не е важна за националната сигурност”, е мнението и на астрофизика Ави Льоб.

Пенсионираният агент на ФБР Дженифър Кофиндафер пък подозира, че МакКасланд може да се е самоубил. “Вярвам, че е вероятно генералът да е отнел живота си”, споделя Кофиндафер в социалната мрежа Х. “Не вярвам, че военният му опит има нещо общо с изчезването му. Здравето му може би има. Не знаем медицинското му състояние, но дали не е било тежко?”, пише тя.

Всъщност към тримата безследно изчезнали медиите добавят астрофизика Карл Грилмер, застрелян пред дома си през февруари тази година. Той работел по проекти за инфрачервени телескопи, които проследяват астероиди, но използват същата физика като военните системи за проследяване на спътници и хиперзвукови ракети.

Двама други уважавани изследователи в Масачузетс са открити мъртви от декември 2025 г. Нуно Лоурейро, който е работил върху пробиви, използващи ядрен синтез като източник на енергия, е бил застрелян в дома си в Бруклин миналата година. А Джейсън Томас, фармацевтичен изследовател, работил по откриването на нови медикаменти, включително срещу рак, е бил намерен мъртъв в езерото Уейкфийлд на 17 март 2026 г., след като изчезнал три месеца по-рано. “Може да се каже, че всички тези случаи са крайно подозрителни”, убеден е Суекър.

Засега обаче подобни теории и подозрения без никаква официална подкрепа от разследващите си остават чиста проба спекулации.