Гърция дава на младите средства за посещение на театри и музеи

Гърция Снимка: 24 часа архив

Гръцките младежи ще бъдат финансово подпомагани от държавата при посещение на културни прояви и пътувания, съобщава Си Ен Ен Гърция.  

Специалната младежка платформа Youth Pass ще бъде активирана на 1 април, като заявления за участие ще се подават до 15 май, пише БТА. 

Право да се възползват от отпусканите ваучери имат гръцки граждани, навършили 18 или 19 години до 31 декември 2025 г.

Молба за включване в програма се подава веднъж - при навършване на 18 години, като след това се подновява автоматично при навършване на 19 години.

Финансовата помощ ще се превежда по карта, която ще важи две години и с нея ще може да се плаща както във физически магазини, така и онлайн. 

Младежите ще получат по 150 евро, които могат да използват за закупуване на билети за посещение на театър, кино, музеи както и при пътуване с влак, автобус или кораб.

Социалните ваучери ще могат да се използват за покриване на разходите при използване на туристически услуги и да правят покупки в книжарници.

