НАСА инвестира 20 млрд. долара в постоянна база на Луната

Проектът ще се развие в три фази – от редовни мисии и дългосрочни експедиции до обитаеми модули

Разработват и космически кораб с ядрено задвижване, който ще транспортира хеликоптери до Марс

Космическата агенция на САЩ НАСА планира да инвестира около 20 млрд. долара през следващите седем години за изграждането на постоянна база на Луната. Този стратегически завой бележи една от най-мащабните промени в дългосрочната ѝ визия. Новината съобщи новият администратор на агенцията Джаред Айзъкман, който пое поста през декември 2025 г.

“Станцията е следващата стъпка към постигането на почти невъзможното. Тя ще осигури американското лидерство в Космоса”, заяви той по време на конференция в централата на НАСА във Вашингтон.

“Ще изминем еволюционен път към първата постоянна човешка база извън Земята и

ще направим така, че целият свят да върви заедно с нас”,

добави Айзъкман.

В допълнение към плановете за база на Луната НАСА обяви, че ще разработи изцяло нов космически кораб, който може да достигне до Марс. И двата проекта целят да изпълнят указ на американския президент Доналд Тръмп, подписан през декември, който разпорежда САЩ да изпратят отново астронавти на Луната до 2028 г. и да започнат изграждането на постоянна база на земния спътник до 2030 г.

Новата база ще бъде разположена на южния полюс на Луната. Тази зона е с ключово значение заради залежите си на воден лед и условията за производство на слънчева енергия. Изграждането на базата ще се осъществи чрез десетки мисии и ще премине през три основни етапа. Първият предвижда преход от редки експедиции към регулярни операции на Луната. Вместо единични кацания през години НАСА ще създаде ритъм на редовни полети, при които астронавти и роботи системно да посещават спътника. Целта е да се натрупа практически опит – от кацането и придвижването до доставката на оборудване и работата в сурови условия. Втората фаза ще създаде условия за по-дълги мисии.

На лунната повърхност

ще се появят мобилни платформи и специализирани превозни средства

С тях астронавтите ще изминават значително по-големи разстояния. Паралелно с това ще бъдат внедрени системи за поддържане на живот – от производство на енергия, осигуряване на въздух и вода до защита от екстремните температури и радиацията. Третата фаза бележи същинския преход към постоянното човешко присъствие на Луната. В нея на спътника ще бъде доставена по-тежката техника. Това са големи обитаеми модули, енергийни системи и оборудване, способно да поддържа дългосрочен живот и да осигури условия за работа на повърхността.

В центъра на проекта са модерни обитаеми модули с тегло 15 тона и дължина 6 метра. Те са напълно самостоятелни и могат да поддържат екип от двама души до 30 дни. Любопитното е, че имат вградени колела, което им позволява

да се придвижват по повърхността на Луната

Ключова роля в изграждането на базата ще играят и международните партньори на НАСА. Италианската космическа агенция ASI ще участва в разработката на обитаемите модули, а канадската CSA ще предостави транспортни средства, подходящи за лунната повърхност. Японската JAXA ще разработи своеобразна мобилна лаборатория, която ще позволява на астронавтите да изследват значително по-големи разстояния на Луната, отколкото могат да се покрият на обходна мисия.

НАСА планира още значително да увеличи броя на автономните мисии на Луната. При тях на спътника ще се изпращат роботи и автоматизирани системи, които могат да работят без човешка намеса. Те ще подготвят терена, ще тестват различни технологии и ще изграждат първичната инфраструктура. Амбицията е в бъдеще

такива мисии да се правят на всеки шест месеца

Като част от новата си стратегия агенцията реши да преосмисли и дългогодишния план за изграждане на космическа станция в лунната орбита. До момента агенцията разработваше Gateway – станция, която трябваше да бъде място за живот и работа на астронавтите и междинна спирка преди кацане на Луната. Сега планът е част от елементите на Gateway да се пренасочат директно към новата база. Това включва и обитаемите модули HALO, създаден от Northrop Grumman, и I-Hab, разработен от Европейската космическа агенция.

“Не би трябвало да изненадва никого, че спираме Gateway в сегашния му вид и се фокусираме върху инфраструктура, която поддържа устойчиви операции на Луната”, коментира Айзъкман.

“Въпреки предизвикателствата с техниката и графика можем да пренасочим оборудването и ангажиментите на международните партньори, за да подкрепим целите на програмата на повърхността и други свързани проекти”, добави той.

Тази стратегическа трансформация идва на фона на сериозни предизвикателства пред НАСА. Програмата ѝ “Артемис” беше подложена на сериозни критики, защото струва скъпо и е съпътствана от постоянни забавяния и отлагания. В доклад на главния инспектор на агенцията се посочва, че разходите по нея се равняват на 93 млрд. долара до 2025 г.

Мисията “Артемис II” също бе отложена и в момента е насрочена за началото на април. Тя предвижда да осъществи първия пилотиран полет около Луната от половин век насам.

Новата визия включва и амбициозен план за Марс. НАСА разработва космическия кораб с ядрено задвижване Space Reactor-1 Freedom, който трябва да бъде изстрелян до 2028 г. Той ще бъде изпратен в дълбокия Космос, за да транспортира хеликоптери до Червената планета.

Всички тези усилия се развиват на фона на засилваща се геополитическа конкуренция. Китай също има амбиции да изпрати астронавти на Луната около 2030 г., което ускорява темпото на американската програма. В този контекст новото ръководство на агенцията подчерта, че успехът вече ще се измерва не в години, а в месеци.

С тази стратегия НАСА прави решителна крачка отвъд философията на миналото. “Този път целта не са знамена и стъпки. Целта е да останем”, заяви Айзъкман.