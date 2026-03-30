Кралица Елизабет II била смаяна от възхода на "тази персона" Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Кралица Елизабет II била смаяна от възхода на "тази персона" Доналд Тръмп. Това пише в предстоящата книга „Кралицата и нейните президенти: Скритата ръка, която оформи историята" на Сюзън Пейдж.

Дългогодишната журналистка пише в книгата си, че през 2016 г. по време на посещението на Барак и Мишел Обама, кралицата го попитала:

„Защо този човек е толкова близо до това да управлява вашата страна?", визирайки именно Тръмп, според откъси от книгата, получени от „Дейли Мейл".

Пейдж пише, че няколко месеца по-късно е задала същия въпрос на новата американска приятелка на принц Хари, Меган Маркъл.

В книгата пише още, че кралицата била наясно с Тръмп – и с това как той раздухал конспиративната теория за „мястото на раждане" срещу Обама.

Тръмп успя да си спечели поддръжници в политическата десница, като наложи идеята, че Обама, първият афроамерикански президент на страната, е роден в Африка, а не в Хавай, и следователно не отговаря на изискванията за поста.

Кралицата се е постарала да опровергае тези твърдения.

„Но още от първата им среща кралицата на Англия е направила всичко възможно, за да стане ясно, че не изпитва подобни съмнения, че първият чернокож президент се ползва с нейното уважение и възхищение", пише Пейдж.

Заместник-съветникът по националната сигурност Бен Роудс припомнил на Пейдж, че отношенията на Обама с кралицата са представлявали „мощна форма на утвърждаване" за лидера на Демократическата партия в родината му.

Тръмп се срещна с кралицата година и половина след началото на първия му мандат. Очаква се през април месец той да се срещне с крал Чарлз III на държавно посещение в САЩ.

„Кралицата беше създала лична връзка с Обама; това не беше тайна. Нейното мнение за Тръмп беше по-неясно, но очакванията ѝ със сигурност бяха оформени от това, което беше видяла и чула през първите години от неговото президентство", пише Пейдж.

„Той беше атакувал нейните приятели, семейство Буш, обвинявайки Джордж У. Буш за атаките от 11 септември. Тръмп беше публично поругал нейния министър-председател. Той беше нарекъл нациите от Африка, континент, който включваше членове на Британската общност, „гадни държави"", каза Пейдж.

Тръмп нарече Хаити и африканските държави като „гадни държави" по време на частна среща с двупартийна група сенатори през януари 2018 г.

По това време президентът беше уклончив по въпроса дали е направил това изявление – но потвърди, че го е казал почти осем години по-късно, през декември 2025 г.

„Тази забележка не би се харесала на суверен, който е посветил живота си на защитата на Британската общност, начело на която стои, и чиито връзки с африканските лидери са особено близки", пише Пейдж.

Ден преди официална среща с Тръмп през юли 2018 г. кралицата носи винтидж брошка, изобразяваща зелено цвете, изработено от жълто злато, диаманти и мъхов агат. Тя е подарена на кралица Елизабет II от Мишел Обама през 2011 г.

Бижуто е изработено през 1950 г. А преди този ден кралицата я носи само веднъж - по време на посещението си в САЩ през 2011 г.

Фактът, че тя я е носила отново в деня на пристигането на Тръмп, предизвика спекулации дали това е било умишлено, като Пейдж откри, че е било така.

„Определено е имало умишлено решение да се носи тази брошка", каза висш британски служител пред шефа на бюрото на USA Today във Вашингтон. „Това беше мълчалив акт на съпротива."

На следващия ден кралицата официално посрещна републиканския президент и първата дама Мелания Тръмп в замъка Уиндзор.

За книгата Пейдж интервюира Тръмп, Обама, Клинтън, Байдън и други американски и британски длъжностни лица.

В предварителна статия за книгата в „USA Today" на Пейдж тя пише, че Тръмп си е спомнил, че не е успял да накара кралицата да назове любимия си американски лидер.

„Казах: „Мога ли да ви попитам кой е любимият ви президент?" Кралицата отговори: „Защо, всички бяха толкова добри", спомня си президентът.

Тръмп се опитал да я накара да спомене бивши републиканци – президентите Роналд Рейгън и Ричард Никсън.

„Как така всичките Ви харесват?", попитал Тръмп кралицата.

„Всичките ми харесват. Не мога да кажа нищо лошо за никого от тях. Те бяха страхотни", отговорила тя.