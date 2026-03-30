Самолет кацна аварийно в Бразилия, след като двигателят му се запали

Самолет на "Делта Еърлайнс" беше принуден да кацне аварийно в Бразилия в неделя, след като двигателят му се запали.

Самолетът с 272 пътници и 14 души екипаж на борда е излетял от Сао Пауло за Атланта, когато е настъпила повреда в левия двигател.

Пътник на борда на самолета заснема искрите, предизвикали пожара. Машината е успяла да обърне и да се приземи безопасно обратно на летището в Сао Пауло.

От компанията коментираха, че проблемът е бил технически.

„Самолетът кацна благополучно и беше посрещнат от екипа за спасяване и пожарогасене на въздухоплавателни средства (ARFF), след което пътниците бяха откарани с автобус до терминала. Безопасността е на първо място за нас. Извиняваме се на нашите пътници за дискомфорта", заяви говорител на компанията в изявление.

При инцидента няма пострадали