Самолет кацна аварийно в Бразилия, след като двигателят му се запали

Самолет на "Делта Еърлайнс" беше принуден да кацне аварийно в Бразилия в неделя, след като двигателят му се запали.
Самолетът с 272 пътници и 14 души екипаж на борда е излетял от Сао Пауло за Атланта, когато е настъпила повреда в левия двигател.
Пътник на борда на самолета заснема искрите, предизвикали пожара. Машината е успяла да обърне и да се приземи безопасно обратно на летището в Сао Пауло.
От компанията коментираха, че проблемът е бил технически.
„Самолетът кацна благополучно и беше посрещнат от екипа за спасяване и пожарогасене на въздухоплавателни средства (ARFF), след което пътниците бяха откарани с автобус до терминала. Безопасността е на първо място за нас. Извиняваме се на нашите пътници за дискомфорта", заяви говорител на компанията в изявление.
При инцидента няма пострадали
🚨 DRAMATIC FOOTAGE: A passenger aboard Delta flight DL104 captured video of the aircraft’s left engine failing and catching fire shortly after takeoff from São Paulo Airport. The flight, which was en route to Atlanta, was forced to turn back and landed safely at GRU.— Breaking911 (@Breaking911) March 30, 2026
