Четирима са загинали след гръмотевични бури и градушка във Виетнам

Най-малко четирима души са загинали и девет са ранени в Северен Виетнам след придружени от поройни дъждове и градушка мощни гръмотевични бури, предаде ТАСС, позовавайки се на Министерството на земеделието и опазването на околната среда на страната.

Според ведомството двама души са загинали, след като са ударени от мълнии, а други двама са се удавили, когато ураганни ветрове са преобърнали лодката, в която са се намирали. В седем северни виетнамски провинции бурите са откъснали и срутили покривите на повече от 6500 къщи, повредили са стопански постройки и са съборили електропроводи и комуникационни линии, пише БТА.

Местните власти са мобилизирали необходимите ресурси, за да подкрепят засегнатите в преодоляването на последиците от бедствието.