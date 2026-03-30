САЩ възобновиха работата на посолството си във Венецуела

САЩ официално възобновиха работата на посолството си във венецуелската столица Каракас след пълното възстановяване на дипломатическите отношения между двете страни, последвало военната операция на администрацията на президента Доналд Тръмп за сваляне от власт на тогавашния президент Николас Мадуро, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Държавният департамент обяви днес, че е възобновил редовните дейности на посолството в Каракас, което се е нуждаело от значителен ремонт, включително заради мухъл, тъй като бе затворено в продължение на седем години, още от първия мандат на Тръмп.

Двете страни се споразумяха в началото на март да възстановят дипломатическите си отношения, които бяха прекъснати, след като администрацията на Тръмп през 2019 г. отказа да признае Мадуро за легитимен лидер на страната и вместо това призна депутат от опозицията за президент на Венецуела, припомня Ройтерс.

„Възобновяването на работата на посолството на САЩ в Каракас е ключов етап в прилагането на плана на президента Тръмп за Венецуела, включващ три фази и ще заздрави нашата способност да водим пряк диалог с временното правителство на Венецуела, гражданското общество и частния сектор", се казва в изявление на Държавния департамент.

Държавният департамент на 19 март отмени предупреждението си „да не се пътува" до Венецуела и каза, че американците вече не рискуват да бъдат неправомерно задържани от властите там, въпреки че остави в сила предупреждението си гражданите на САЩ внимателно да преценяват дали да посетят страната заради риск от престъпност, отвличания, тероризъм и недобре развита здравна инфраструктура.