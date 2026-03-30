След края на “Мамник” Атанас Атанасов пак в сериал...

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
Два снаряда паднаха край контейнеровоз край брега на Саудитска Арабия

Товарен кораб Снимка: pixabay

Два снаряда са паднали във водата близо до контейнеровоз край брега на Саудитска Арабия в рамките на час, съобщи днес Агенцията на Обединеното кралство за морски търговски операции, която е част от британския Кралски военноморски флот, предаде ДПА, цитирана от БТА. 

Агенцията не уточни за какъв тип снаряди става въпрос. Тя каза, че корабът се намира на около 41 километра от брега на Саудитска Арабия. Екипажът му е в безопасност и властите са започнали разследване, добави британската агенция.

Заливът, който се намира между Иран и Арабските страни, е свързан с Ормузкия проток, посочва ДПА.

Чрез атаки и чрез заплахи Иран на практика блокира протока, който е жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол и газ, на фона на продължаващата американско-израелска офанзива срещу Ислямската република.

Товарен кораб Снимка: pixabay

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

