Два снаряда паднаха край контейнеровоз край брега на Саудитска Арабия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Два снаряда са паднали във водата близо до контейнеровоз край брега на Саудитска Арабия в рамките на час, съобщи днес Агенцията на Обединеното кралство за морски търговски операции, която е част от британския Кралски военноморски флот, предаде ДПА, цитирана от БТА.

Агенцията не уточни за какъв тип снаряди става въпрос. Тя каза, че корабът се намира на около 41 километра от брега на Саудитска Арабия. Екипажът му е в безопасност и властите са започнали разследване, добави британската агенция.

Заливът, който се намира между Иран и Арабските страни, е свързан с Ормузкия проток, посочва ДПА.

Чрез атаки и чрез заплахи Иран на практика блокира протока, който е жизненоважен маршрут за световните доставки на петрол и газ, на фона на продължаващата американско-израелска офанзива срещу Ислямската република.