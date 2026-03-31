Израел въведе смъртно наказание за палестинци

Парламентът на Израел одобри днес противоречив законопроект за повторно въвеждане на смъртното наказание за терористи, предаде ДПА и БТА.

Критиците определят този ход като дискриминационен, тъй като законодателството практически ще се прилага само за палестинци.

Организации за защита на човешките права и няколко европейски държави призоваха инициативата да бъде спряна.

Съгласно законопроекта палестинци, осъдени за убийство като акт на тероризъм от военните съдилища в окупираните територии, ще получават смъртна присъда.

В гражданските съдилища в Израел пък лице, признато за виновно за убийство с терористична мотивация с цел унищожаване на държавата Израел, може да бъде осъдено или на смърт, или на доживотен затвор съгласно закона.

Законопроектът е внесен от партията „Оцма Йехудит“ (Еврейска сила) на крайнодесния министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир.

Общо 62 от 120 депутати в Кнесета подкрепиха законопроекта на финалното гласуване днес, включително министър-председателят Бенямин Нетаняху. Общо 48 депутати гласуваха против, а останалите се въздържаха или не присъстваха на гласуването.

Франс прес съобщи, че израелска неправителствена организация за защита на човешките права тази вечер е подала жалба до Върховния съд на Израел с цел оспорване на закона, предвиждащ „смъртно наказание за терористи“, само няколко минути след приемането му от Кнесета.

„Този закон е конституционно несъвместим, дискриминационен по своя характер и, що се отнася до палестинците в Западния бряг, приет без законова основа“, посочва Асоциацията за граждански права в Израел (ACRI) в изявление, обясняващо мотивите за жалбата.