Австралия разследва фейсбук, ТикТок и YouTube за нарушаване на забраната за ползването им от деца под 16 г.

Технологични гиганти - фейсбук, Инстаграм, Снапчат, TикТок и YouTube се разследват за потенциално нарушение на забраната за ползването на социални мрежи от деца под 16 г. в Австралия.

"Въпреки че платформите за социални мрежи са предприели някои първоначални мерки, аз съм загрижена от факта, че някои от тях може би не правят достатъчно, за да спазват австралийското законодателство", заяви отговорникът за онлайн сигурността Джули Инман Грант, като посочи конкретно Фейсбук, Инстаграм, Снапчат, TикТок и YouTube.

През декември Австралия забрани на децата под 16-годишна възраст достъпа до най-големите платформи за социални мрежи.

Съществуват "сериозни опасения", че Фейсбук, Инстаграм, Снапчат, TикТок и YouTube са нарушили тази забрана, добави Грант. "Вследствие на това сега преминаваме към прилагане на закона", каза още тя, пише БТА.

Компаниите ги грозят глоби до 33 млн. американски долара.