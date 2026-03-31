Иран атакува телекомуникационна компания в Обедине...

Международно летище ще носи името на Доналд Тръмп

3372
снимка: РОЙТЕРС

Губернаторът на щата Флорида Рон Десантис подписа днес закон за преименуване на международното летище в Палм Бийч на името на президента Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирани от БТА.

Това е поредният случай на наименуване на сгради, институции, правителствени програми и бойни кораби на името на президента републиканец.

Решението за преименуването на летището идва, след като миналата година щатът Флорида одобри план за дарение на терен в центъра на Маями за построяването на президентската библиотека на Доналд Тръмп.

Четете още

Още от Свят

Водещи новини

Проф. Найденова-Христова: Дълголетието зависи в най-голяма степен от това как се храним (Видео)